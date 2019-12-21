Anadolu Ateşi'ne yüksek kira şoku

Anadolu Ateşi Dans Topluluğu Genel Sanat Yönetmeni Mustafa Erdoğan, arazi sahibinin şartnameye aykırı yüksek kira talep ettiğini belirterek Aspendos Arena'yı boşaltmaya karar verdiğini söyledi. Anadolu Ateşi, 2008'e kadar gösterilerini Aspendos Antik Tiyatrosu'nda gerçekleştiriyordu. Mustafa Erdoğan, antik tiyatronun restorasyona girmesi nedeniyle aynı bölgede bulunan Hüseyin Avni Aykol'a ait 25 dönümlük arazi üzerinde Antalya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun izniyle 5 bin kişi kapasiteli Aspendos Arena'yı inşa etmişti. 2017'de Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu, Aspendos Antik Tiyatro'nun yakınlarına yapı inşa edilemeyeceği gerekçesiyle Aspendos Arena'nın yıkımına karar vermişti. Yıkım kararının iptal edilmesiyle gösterilerine Aspendos Arena'da devam eden Anadolu Ateşi, bu kez arazi sahibinin yüksek kira isteğine karşı direnemedi.