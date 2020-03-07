Anadolu Ateşi Dans Topluluğu Bursa'da sahneye çıktı

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen gösteriyi Genel Sanat Yönetmeni Mustafa Erdoğan yönetti.

Türkiye'nin değişik yerlerine ait halk oyunlarını harmanlayarak sunan Anadolu Ateşi, izleyenlere kültürel bir şölen sundu.

Gösteride yaklaşık iki saat boyunca performans sergileyen 60 kişilik dans topluluğu izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.

Dansçılar şölenin sonunda izleyenler tarafından dakikalarca alkışlandı.