Anadolu AÖF yaz okulu tarihleri 2025: AÖF yaz okulu sınavları ne zaman, hangi tarihte?

AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından açıklanan akademik takvime göre; 2025 AÖF yaz okulu sınavı 16 Ağustos 2025 Cumartesi günü yüz yüze düzenlenecek.

Yaz okulu sınavı tek sınav şeklinde uygulanıyor ve adaylara her ders için 20 soru sorulacak, 30 dakika süre verilecek.