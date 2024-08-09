MasterChef kim kazandı? 9 Ağustos MasterChef yedeklerden ana kadroya giren ilk isim kim oldu?
MasterChef Türkiye'de heyecan sürüyor. MasterChef yeni bölümünde yedeklerden bir yarışmacı, ana kadroya ismini yazdırdı. Mehmet, Danilo ve Somer yarışmacılardan 'dalyan köfte' yapmalarını istedi. En başarılı tabağı yapan yarışmacı yedeklerden ana kadroya dahil edilen ilk yarışmacı oldu. Peki, "MasterChef kim kazandı? 9 Ağustos MasterChef yedeklerden ana kadroya kim girdi?" İşte 9 Ağustos 2024 MasterChef ana kadrosuna yedeklerden dahil olan isim...
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MasterChef'te kıyasıya rekabet sürüyor. Haftanın son dokunulmazlık oyununu mavi takım kazanırken, kırmızı takımdan Ayşe ve Çağlar eleme potasına giden son yarışmacılar oldu. MasterChef yeni bölümünde ise, ana kadroya yedeklerden dahil olacak ilk yarışmacı şefler tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda belli oldu. Peki, "MasterChef kim kazandı? 9 Ağustos MasterChef yedeklerden ana kadroya kim girdi?" İşte MasterChef son bölümünde yaşanan gelişmeler...
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9 AĞUSTOS MASTERCHEF KİM KAZANDI, ANA KADROYA KİM GİRDİ?
MasterChef kadrosuna yedeklerden giren ilk isim belli oldu. Şefler ilk etapta yarışmacılardan dalyan köfte yapmalarını istedi. İkinci etabın konusu ise cevizler oldu. İki etaplı finalin ardından Zübeyde ana kadroya yedeklerden giren isim oldu.
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MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİM OLDU?
Serhat
Deniz
Beyza
Muratcan
Çağlar
Ayşe
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MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?
Mavi Takım
Emre (Takım kaptanı)
Murat Can
Semih
Nigar
Kaan
Ezgi
Beril
Onur
Kerem
Beyza
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Kırmızı Takım
Ayşe (Takım kaptanı)
Serhat
Çağlar
Nevzat
Alper
Ümmühan
Kerem
Zeynep
Hakan
Deniz
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MASTERCHEF'TE ANA KADROYA YEDEKLERDEN KİMLER GİRDİ?
Bera
Huriye
Bartu
Şeyhmus
Şirin
Yudum
Enes
Akın
Ensar
Zübeyde
Sercan
Beyza Nur
Adel
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