MasterChef'te ana kadroya girebilmek için yedek yarışmacılar arasında rekabet sürdü. MasterChef'te yedek yarışmacılar, ana kadroya girebilmek için bütün hünerlerini sergiledi. Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda bir yarışmacı MasterChef önlüğünün sahibi olarak adını ana kadroya yazdırdı. Peki, MasterChef kim kazandı? 9 Eylül MasterChef yedeklerden ana kadroya kim girdi? İşte detaylar...