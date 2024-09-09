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        Haberler Bilgi Magazin ANA KADRODA! MasterChef kim kazandı? 9 Eylül 2024 MasterChef yedeklerden ana kadroya kim girdi?

        MasterChef'te kim kazandı? 9 Eylül MasterChef yedeklerden ana kadroya kim girdi?

        MasterChef Türkiye'de son önlük sahibini buldu. Eleme gecesinde Zeynep'in yarışmaya vedası yarışmacılar arasında büyük bir üzüntüyle karşılanırken, yerine ana kadroya dahil olan isim Erim olmuştu. MasterChef yeni bölümünde ise son şef ceketi sahibini buldu. Mehmet, Danilo ve Somer yarışmacılardan 'sarımsak' kullanarak yaratıcı bir yemek yapmalarını istedi. En başarılı tabağı çıkaran yarışmacı yedeklerden ana kadroya giren son isim oldu. İşte 9 Eylül Pazartesi yedeklerden ana kadroya giren son yarışmacı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.09.2024 - 19:19 Güncelleme: 10.09.2024 - 00:33
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        • 1

          MasterChef'te ana kadroya girebilmek için yedek yarışmacılar arasında rekabet sürdü. MasterChef'te yedek yarışmacılar, ana kadroya girebilmek için bütün hünerlerini sergiledi. Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda bir yarışmacı MasterChef önlüğünün sahibi olarak adını ana kadroya yazdırdı. Peki, MasterChef kim kazandı? 9 Eylül MasterChef yedeklerden ana kadroya kim girdi? İşte detaylar...

        • 2

          9 EYLÜL MASTERCHEF KİM KAZANDI, ANA KADROYA KİM GİRDİ?

          MasterChef ana kadrosuna yedeklerden giren isim şeflerin değerlendirmeleri sonucunda belli oldu.

          Yarışmacılar MasterChef yeni bölümünde sarımsaktan yaratıcı bir tabak yaptı.

          Günün sonunda en başarılı tabağı yapan Bera şef ceketini kazanarak MasterChef ana kadrosuna yedeklerden giren son isim oldu.

        • 3

          MASTERCHEF'TE YEDEK KADRO

          Bera

          Huriye

          Bartu

          Şeyhmus

          Enes

        • 4

          Ensar

          Sercan

          Beyza Nur

          Adel

        • 5

          MASTERCHEF ANA KADROYA KİM GİRDİ 6 EYLÜL 2024?

          MasterChef'te önlük yarışı sürüyor. MasterChef yeni bölümünde ana kadroya yedeklerden dahil olan isim belli oldu. Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda Erim şef önlüğünü giyerek ana kadroya giren son isim oldu.

        • 6

          MASTERCHEF KİM ELENDİ? (8 EYLÜL PAZAR)

          MasterChef'te elenen isim Zeynep oldu.

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