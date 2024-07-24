MasterChef kim kazandı? 24 Temmuz 2024 MasterChef 11. önlüğü kim aldı?
MasterChef Türkiye'de üçüncü grup için önlük yarışı başladı. MasterChef yeni bölümünde iki etaplı finalin ardından, ana kadroya 11. yarışmacı olarak katılan yarışmacı belli oldu. İlk etapta şefler yarışmacılardan Adana yöresine ait analı kızlı yemeği yapmalarını istedi. İşte 24 Temmuz 2024 MasterChef ana kadrosuna giren 11. önlüğün sahibi olan yarışmacı...
- 1
MasterChef'te 11. önlük sahibini buldu. Beril ana kadroya dahil olan 10. yarışmacı olurken, ikinci grupta yer alan yedekler belli oldu. MasterChef'te üçüncü grup için önlük yarışı başladı. Peki, "MasterChef kim kazandı? 24 Temmuz MasterChef 11. önlüğü kim aldı, ana kadroya kim girdi?" İşte MasterChef Türkiye 2024 yeni bölümde yaşanan son gelişmeler...
- 2
MASTERCHEF 11. ÖNLÜĞÜ KİM KAZANDI?
MasterChef Türkiye yeni bölümü ilk etabında şefler yarışmacılardan analı kızlı çorbası yapmalarını istedi.
İkinci etabın konsepti ise zerdaçaldan yaratıcı bir yemek oldu.
Şefler tarafından yapılan değerlendirmenin ardından, iki etaplı finalin sonunda en başarılı tabağın sahibi Semih 11. önlüğün sahibi oldu.
- 3
22 TEMMUZ MASTERCHEF 10. YARIŞMACI KİM OLDU?
MasterChef'te 10. önlüğün sahibi Beril oldu.
-
- 4
MASTERCHEF ANA KADRODA KİMLER VAR?
Zeynep
Hakan
Onur
Ümmühan
- 5
Deniz
Çağlar
Serhat
Alper
Ayşe
Beril
- 6
MASTERCHEF'TE ANA KADROYA YEDEKLERDEN KİMLER GİRDİ?
Bera
Huriye
Bartu
Şeyhmus
-
- 7
Şirin
Yudum
Enes
Akın