Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin ANA KADRODA! MasterChef kim kazandı? 24 Temmuz MasterChef Türkiye 2024 11. önlüğü kim aldı, ana kadroya kim girdi?

        MasterChef kim kazandı? 24 Temmuz 2024 MasterChef 11. önlüğü kim aldı?

        MasterChef Türkiye'de üçüncü grup için önlük yarışı başladı. MasterChef yeni bölümünde iki etaplı finalin ardından, ana kadroya 11. yarışmacı olarak katılan yarışmacı belli oldu. İlk etapta şefler yarışmacılardan Adana yöresine ait analı kızlı yemeği yapmalarını istedi. İşte 24 Temmuz 2024 MasterChef ana kadrosuna giren 11. önlüğün sahibi olan yarışmacı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.07.2024 - 19:36 Güncelleme: 25.07.2024 - 01:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          MasterChef'te 11. önlük sahibini buldu. Beril ana kadroya dahil olan 10. yarışmacı olurken, ikinci grupta yer alan yedekler belli oldu. MasterChef'te üçüncü grup için önlük yarışı başladı. Peki, "MasterChef kim kazandı? 24 Temmuz MasterChef 11. önlüğü kim aldı, ana kadroya kim girdi?" İşte MasterChef Türkiye 2024 yeni bölümde yaşanan son gelişmeler...

        • 2

          MASTERCHEF 11. ÖNLÜĞÜ KİM KAZANDI?

          MasterChef Türkiye yeni bölümü ilk etabında şefler yarışmacılardan analı kızlı çorbası yapmalarını istedi.

          İkinci etabın konsepti ise zerdaçaldan yaratıcı bir yemek oldu.

          Şefler tarafından yapılan değerlendirmenin ardından, iki etaplı finalin sonunda en başarılı tabağın sahibi Semih 11. önlüğün sahibi oldu.

        • 3

          22 TEMMUZ MASTERCHEF 10. YARIŞMACI KİM OLDU?

          MasterChef'te 10. önlüğün sahibi Beril oldu.

        • 4

          MASTERCHEF ANA KADRODA KİMLER VAR?

          Zeynep

          Hakan

          Onur

          Ümmühan

        • 5

          Deniz

          Çağlar

          Serhat

          Alper

          Ayşe

          Beril

        • 6

          MASTERCHEF'TE ANA KADROYA YEDEKLERDEN KİMLER GİRDİ?

          Bera

          Huriye

          Bartu

          Şeyhmus

        • 7

          Şirin

          Yudum

          Enes

          Akın

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD Kongresi'nde ayakta alkışlandı
        ABD Kongresi'nde ayakta alkışlandı
        Ayakta alkışlama tepkisi!
        Ayakta alkışlama tepkisi!
        Sivil öldürülmediğini iddia etti
        Sivil öldürülmediğini iddia etti
        TIR'dan düşen iş makinesi ortalığı savaş alanına çevirdi
        TIR'dan düşen iş makinesi ortalığı savaş alanına çevirdi
        Olimpiyatlarda bir garip maç!
        Olimpiyatlarda bir garip maç!
        11 yaşındaki sürücü çocukların arasına daldı
        11 yaşındaki sürücü çocukların arasına daldı
        Rusya'daki saldırının faili Bodrum'da yakalandı!
        Rusya'daki saldırının faili Bodrum'da yakalandı!
        Elias Jelert, Galatasaray'da!
        Elias Jelert, Galatasaray'da!
        Camide kendine zarar vermek istedi, müezzin engel oldu
        Camide kendine zarar vermek istedi, müezzin engel oldu
        48 yıllık binanın balkonu çöktü
        48 yıllık binanın balkonu çöktü
        Tete, Komşu yolcusu!
        Tete, Komşu yolcusu!
        Dilan Polat'a tahliye yok
        Dilan Polat'a tahliye yok
        Google'un radar özelliği Türkiye'de! Sürücüler haritaya ekleyebilecek
        Google'un radar özelliği Türkiye'de! Sürücüler haritaya ekleyebilecek
        Türk futbolunda yabancı sınırının tarihi
        Türk futbolunda yabancı sınırının tarihi
        El öpmeye gittiler
        El öpmeye gittiler
        Ejderha miti nasıl başladı, kaynağı ne?
        Ejderha miti nasıl başladı, kaynağı ne?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Dış yükümlülükleri azaltıyoruz"
        "Dış yükümlülükleri azaltıyoruz"
        Habertürk Anasayfa