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        Haberler Bilgi Magazin ANA KADRODA! MasterChef kim kazandı? 16 Temmuz MasterChef Türkiye 2024 ana kadroya kim girdi, 5. önlüğü kim aldı?

        MasterChef'te son önlük sahibini buldu! 16 Temmuz 2024 MasterChef kim kazandı?

        MasterChef Türkiye'de ilk grupta son önlük sahibini buldu. Her gün bir yarışmacının ana kadroya girdiği yarışmada 5. önlüğün sahibi bu akşam belli oldu. MasterChef yeni bölümünde şefler yarışmacılardan şekerpare yapmalarını istedi. Yarışmacılar ana kadroya giren 5. isim olmak için tezgah başında ter döktü. İşte 16 Temmuz 2024 Salı MasterChef Türkiye'de ana kadroya giren son isim...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.07.2024 - 21:00 Güncelleme: 17.07.2024 - 00:15
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        • 1

          MasterChef'te heyecan katlanarak devam ediyor. Yeni bölümde en iyi tabağı çıkaran yarışmacı 5. önlüğün sahibi oldu. Zeynep, Hakan, Onur ve Ümmühan'ın ardından ana kadroya girecek son yarışmacı şefler tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda netlik kazandı. Peki, "MasterChef kim kazandı? 16 Temmuz MasterChef ana kadroya kim girdi, 5. önlüğü kim aldı?" İşte MasterChef Türkiye 2024 5. önlüğün sahibi...

        • 2

          16 TEMMUZ MASTERCHEF'TE ANA KADROYA KİM GİRDİ?

          MasterChef'te bu akşam şefler yarışmacılardan ilk etapta şekerpare yapmalarını istedi. Şefler tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda ikinci etaba geçmeyi başaran yarışmacılar, Bera, Deniz, Huriye, Şenay, Sevdet oldu. İkinci etapta ise yarışmacılar isot kullanarak yaratıcı bir yemek yaptı. 5. önlüğün sahibi yapılan değerlendirmeler sonucunda Deniz oldu.

        • 3

          MASTERCHEF'TE KADROYA GİREN DÖRDÜNCÜ İSİM KİM OLDU?

          MasterChef Türkiye 2024’ün ana kadrosuna katılan dördüncü isim Ümmühan oldu.

        • 4

          MASTERCHEF'TE KADROYA GİREN ÜÇÜNCÜ İSİM KİM OLDU?

          MasterChef Türkiye 2024’ün ana kadrosuna katılan üçüncü isim Onur oldu.

        • 5

          MASTERCHEF'TE KADROYA GİREN İKİNCİ İSİM KİM OLDU?

          MasterChef 2024 ana kadroya giren ikinci isim Hakan oldu.

        • 6

          MASTERCHEF'TE KADROYA GİREN İLK İSİM KİMDİ?

          MasterChef Türkiye 2024'te ana kadroya giren ilk yarışmacı Zeynep oldu.

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