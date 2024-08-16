16 AĞUSTOS MASTERCHEF KİM KAZANDI, ANA KADROYA KİM GİRDİ?

MasterChef ana kadrosuna giren isim belli oldu. Ana kadroya yedeklerden dahil olan isim şefler tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda Şirin oldu. İki etaplı finalin ardından en başarılı tabağı yapan Şirin MasterChef ana kadrosuna giren son yarışmacı oldu.