        Haberler Bilgi Magazin ANA KADRODA! MasterChef kim kazandı? 12 Eylül MasterChef ana kadroya yedeklerden kim girdi?

        MasterChef'te kim kazandı? 12 Eylül Cuma MasterChef ana kadroya yedeklerden kim girdi?

        MasterChef'te heyecan sürüyor. Birbirinden zorlu tariflerin yapıldığı programda, yedeklerden bir yarışmacı adını ana kadroya yazdırdı. Gecenin konseptinde yarışmacılar bamyadan yaratıcı bir yemek yaptı. En başarılı tabağı yapan yarışmacı, iki etaplı finalin ardından ana kadroya girdi. Peki, "MasterChef'te kim kazandı? 12 Eylül MasterChef ana kadroya yedeklerden kim girdi?" İşte 12 Eylül Cuma MasterChef Türkiye ana kadrosuna giren isim...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.09.2025 - 19:20 Güncelleme: 13.09.2025 - 00:24
        • 1

          MasterChef'te rekabet her geçen gün artıyor. MasterChef'in yeni bölümünde yedek yarışmacılar ana kadroya girebilmek için tüm hünerlerini sergiledi. Günün sonunda şeflerin değerlendirmeleri sonucunda bir yarışmacı şef ceketini giydi. Peki, "MasterChef kim kazandı? 12 Eylül MasterChef ana kadroya yedeklerden kim girdi?" İşte MasterChef Türkiye'nin son bölümünde yaşanan gelişmeler...

        • 2

          MASTERCHEF KİM KAZANDI, ANA KADROYA KİM GİRDİ?

          MasterChef ana kadrosuna yedeklerden Aslı dahil oldu.

        • 3

          MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

          MasterChef'te haftanın üç dokunulmazlık oyununu da mavi takım kazandı.

        • 4

          MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER?

          Nisa

          Ayla

          Onur

          İlhan

          İrem

          Çağlar

        • 5

          MASTERCHEF KİM ELENDİ?

          MasterChef Türkiye'de elenen isim Sercan oldu.

