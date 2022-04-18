Will Smith’in Chris Rock’a tokat atmasıyla hafızalara kazınan Oscar Ödül Töreni’nin sunucuları arasında yer alan Amy Schumer da Kirsten Dunst’a yaptığı şakayla dikkat çekmişti.

Schumer, Dunst için, "Koltuk doldurucu" diyerek, oyuncuyu yerinden kaldırıp, eşi Plemons ile konuşmaya başlamıştı. Ancak Schumer’ın bu esprisi izleyiciler ile Dunst ve Plemons hayranları tarafından tepkiyle karşılanmıştı.