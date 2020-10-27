Amy Coney Barrett: ABD Senatosu, Trump'ın adayının Yüksek Mahkeme yargıcı olmasını onayladı

ABD Senatosu, Başkan Donald Trump'ın göreve aday gösterdiği Amy Coney Barrett'ın Yüksek Mahkeme yargıcı olarak atanmasını onayladı.
100 üyeli Senato'da Barrett'ın mahkeme üyeliği için 52 üy kabul, 48 üye ret oyu kullandı.
Senato'da Cumhuriyetçilerin 53, Demokratların 45 üyesi var. İki üye ise bağımsız olmakla birlikte genelde Demokratlarla aynı safta yer alıyor.
48 yaşındaki Barrett, Trump döneminde Yüksek Mahkeme'ye atanan üçüncü yargıç oldu.
Trump'ın 2016'da ABD'nin 45. Başkanı seçilmesi sonrası 2017'de Neil Gorsuch, 2018'de Brett Kavanaugh Yüksek Mahkeme yargıçları olarak atanmıştı.
Barrett, Beyaz Saray'da yemin ederek göreve başlayacak.
ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle 3 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerinde milyonlarca kişinin postayla oy kullanması bekleniyor.
Başkan Donald Trump daha önce postayla kullanılan oyların meşruiyetini tartılşmaya açmış, seçimin Yüksek Mahkeme'de sonuçlanabileceğini söylemişti.
ABD'de Yüksek Mahkeme yargıçları, atandıklarında ömür boyu bu görevde kalıyor.
Mahkemenin kararları, kamu politikalarını belirleyecek kadar etkili olabiliyor.
ABD'de Yüksek Mahkeme daha önce silah kullanımı, kürtaj, kampanya finansmanı ve oy kullanma hakları gibi konularda politikaları belirleyici kararlar almıştı.
Mahkeme son yıllarda eşcinsel evliliklerin 50 eyaletin tümünde resmileşmesinde rol oynadı, Trump'ın çoğunluğu Müslüman olan ülkelerle seyahat yasakları kararını onayladı, ABD'de karbon salımını azaltmayı hedefleyen bir planın ertelenmesine yol açtı.
Barrett'ın Yüksek Mahkeme yargıcı olmasıyla mahkemede denge 3'e karşı 6 oyla muhafazakarlar lehine olacak.
Demokratlar, Cumhuriyetçilerin, Yüksek Mahkeme'nin liberal yargıcı Ruth Bader Ginsburg'ün ölümüyle boşalan Yüksek Mahkeme üyeliğine, 3 Kasım'daki başkanlık seçimlerine kısa süre kala kendi adaylarını yerleştirmesine karşı çıkıyordu.
Bu nedenle Demokratlar daha önce Senato Adalet Komisyonu'ndaki oylamayı boykot etmişlerdi.
Daha önce 2016 yılında Senato'daki Cumhuriyetçiler, Demokrat Başkan Barack Obama'nın benzer bir atama yapmasına seçim yılı olduğunu vurgulayarak karşı çıkmışlardı.
ABD tarihinde daha önce hiçbir Yüksek Mahkeme üyesi seçimlere bu kadar kısa süre kala belirlenmedi.
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