Amsterdam’daki Schipol Havalimanı personel eksikliği nedeniyle silahlı kuvvetlerden yardım istedi
Personel eksikliği nedeniyle binlerce uçuşu iptal eden Hollanda'nın başkenti Amsterdam’daki Schipol Havalimanı, açığın karşılanması için ordudan yardım istedi. Hollanda hükumeti, “Bu askerin işi değil” diyerek havalimanı yönetiminin talebine olumlu yanıt vermedi.
Personel eksikliği nedeniyle binlerce uçuşu iptal eden Hollanda'nın başkenti Amsterdam’daki Schipol Havalimanı, açığın karşılanması için ordudan yardım istedi.
Hollanda hükumeti, “Bu askerin işi değil” diyerek havalimanı yönetiminin talebine olumlu yanıt vermedi.
Avrupa'da uçak haraketliliği açısından ilk; yolcu sayısı açısında üçüncü sırada bulunan Schipol Havalimanı, Mayıs ayından bu yana ciddi bir personel sıkıntısıyla karşı karşıya.
Koronavirüs salgını sırasında uçuşların durması ve personelin işten çıkarılmasıyla başlayan sıkıntı artarak sürüyor.
Özellikle güvenlik kontrolü yapacak personelin yetersizliği nedeniyle havalimanında yığılma meydana geliyor. Birçok yolcu, güvenlik kontrolünden zamanında geçemediği için uçuşunu kaçırdığını söylüyor.
Personel eksikliği nedeniyle bagaj yükleme - boşaltma sorunu yaşandığı için çok sayıda kişi mağdur oluyor.
Bu nedenle Schipol Havalimanı yönetiminin, yaşanan kaosu hafifletmek amacıyla, iki kez hükümete başvurarak silahlı kuvvetler personelinin havaalanıda görevlendirilmesini istedi.
Mayıs ve Eylül aylarında yapılan iki ayrı başvuruda, acil personel açığının askerler aracılığıyla giderilmesi önerildi.
Hollanda'da yayımlanan De Telegraaf gazetesine göre, Altyapı ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından hükümetin gündemine getirilen öneriye, Güvenlik ve Adalet Bakanlığı ile Savunma Bakanlığı karşı çıktı.
Hollanda Ulusal Güvenlik ve Terörle Mücadele Koordinatörlüğü (NCTV), Schipol Havalimanı'nın, ordudan böyle bir yardım isteme yetkisinin bulunmadığını bildirdi.
NCTV, hükümete gönderdiği tavsiyede, "Sonuçta askeri personelin görevlendirilmesi, her şeyden önce Schiphol'ün ticari çıkarlarına hizmet edecek. Ayrıca diğer ticari tarafların yardım isteyebileceği bir emsal oluşturma riski de var" dendi.
Havalimanında çalışmanın ordunun işi olmadığını belirten hükümet, Schipol'ün önerisine olumlu yanıt vermedi.
Schiphol sözcüsü, ordunun yardımının havalimanında rahatlama sağlayabileceğini savunarak "Eğitimli insanlara ihtiyacımız vardı. Askerler de zaten eğitimli" dedi.
Havalimanı yönetimi, personel sıkıntısı nedeniyle Mart 2023'e kadar yolcu sayısını yüzde 13 oranında sınırlama kararı aldı. Bu nedenle binlerce uçuş iptal edilecek.
Schipol'ün en büyük kullanıcısı olan KLM Havayolları da Hollanda pazarında bilet satışlarını sınırlayacağını duyurdu.
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Amsterdam’daki Schipol Havalimanı personel eksikliği nedeniyle silahlı kuvvetlerden yardım istedi/amsterdamdaki-schipol-havalimani-personel-eksikligi-nedeniyle-silahli-kuvvetlerden-yardim-istedi-3527725
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