Amsterdam'da mahremiyetin olmadığı sokak pisuvarları görenleri şaşırtıyor

Sokak pisuvarları, sorunu tam olarak çözmese de büyük kolaylık sağlıyor. Ancak hükümet, kadınların ayrımcılık suçmalamasıyla karşı karşıya.

Bununla beraber; pisuvarların halka açık şekilde kullanılması, ülke kültürü kapsamında normal olarak görülüyor ancak yine de pisuvarlarda el yıkamak için bir bölüm olmaması da dikkat çekici.

Kaynak: Dutch News