Amsterdam'da ilk kez hoparlörden ezan okunacak

09 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da bu haftadan itibaren ilk kez ezanın hoparlörden okunmasına izin verilecek.
Ezan izni sadece Cuma namazı için geçerli olacak ve kentin batısında yer alan Hollanda Faslı Camiler Konseyi'ne (RMMN) bağlı Blauwe Moskee'de (Mavi Cami) okutulacak.
Hollanda'da 1980'li yıllarda hayata geçirilen yasal düzenleme ile ibadet ve cenaze töreni gibi etkinlikler sırasında, kilise çanlarının yanı sıra, diğer dinlerin de kendi inancına göre çağrı yapmasına izin verildi.
Hollanda Anayasası da, herkesin dini inancını özgürce yaşamasını güvence altına alıyor.
Bu düzenlemeler kapsamında, Amsterdam'daki Blauwe Moskee, kentte ilk kez hoparlörden ezan okunması için harekete geçti.
Ancak bu talep, Hollanda siyasetinde tartışma yarattı. Aşırı sağ partilerin yanı sıra, Yeşil Sol Parti'li Belediye Başkanı Femke Halsema da karşı çıkıyor.
Halsema'ya göre "Allahu ekber" kelimesi ile başlayan ezan, "bir çok insan için şiddet çağrıştırıyor". Halsema geçen haftaki belediye meclisi toplantısında, "Bu inkar edilemez ve bunu istemiyorum" dedi.
Aşırı sağcı Özgürlük Partisi (PVV) ve Demokratik Forum Partisi (FvD),ezanın yasaklanmasını istiyor. Aşırı muhafazakar Toplumcu Reform Partisi (SGP) de, hoparlörden okunacak ezanın, bir çok Hollandalı için rahatsızlık vereceğini savunuyor.
Hollanda Faslı Camiler Konseyi Başkanı Said Bouarraou, kamu yayıncısı NOS'a yaptığı açıklamada, Müslüman genç kuşağın, özgürlüklerin ve temel hakların daha fazla farkında olduğunu belirterek, talebin buradan doğduğunu söyledi.
Blauwe Moskee Başkanı Yassin Elforkani "Allahu ekber" kelimesinin, bazı insanlarda yarattığı olumsuz çağrışımı normalleştirmek istediklerini söyledi.
Belediye Başkanı Halsema, "normalleşme" için camilerde ibadetin Hollandaca yapılmasını önerdi.
Ancak cami yönetimlerine göre bu mümkün değil. İbadet Arapça yapılacak. Hollanda Televizyonu'na göre yasalar gereği, belediyenin bunu yasaklama yetkisi yok. Sadece ezan süresi ve ses yüksekliği konusunda bazı kısıtlamalar getirilebilir.
Halsema'ya göre, anayasada çan ve ezan sesi arasında bir ayrım yapılmadığı için, ezan sesin uygulanacak ses kısıtlaması, kilise çanlarını da doğrudan etkileyecek. Bu nedenle, dini özgürlükler kapsamında herhangi bir kısıtlamaya gidilmeyecek.
Amsterdam'da ilk olsa da, Hollanda'nın Lahey, Leiden, Tiel ve Almelo gibi diğer bazı kentlerinde, cuma namazlar öncesi ezanın hoparlörden okunmasına izin veriliyor.
Hollanda'da Türkiye, Fas, Endonezya ve diğer ülkelerden gelen Müslüman topluluklara ait 500 civarında cami bulunuyor. Bunlardan yaklaşık 40'ında Cuma günleri ezanın hoparlörden okunmasına izin verildiği belirtiliyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!