Amsterdam'da gece uçuşlarına yasak geliyor

Amsterdam Schiphol Havalimanı'ndan yapılan açıklamaya göre; daha sessiz, temiz ve iyi bir hava taşımacılığı için 2025'ten itibaren 00.00-06.00 saatlerinde uçakların kalkışına ve 00.00-05.00 saatlerinde uçakların inişine izin verilmeyecek.

Açıklamada, özel jet ve çok gürültü çıkaran uçak modellerinin de Schiphol Havalimanı'nı kullanımının yasaklanacağı kaydedildi.

Yapılması planlanan yeni kalkış pistinin yapımından vazgeçildiği aktarılan açıklamada, Schiphol Üst Yöneticisi (CEO) Ruud Sondag'ın uçuş yasaklarına ilişkin "Çalışanların, yolcuların, komşuların, politikacıların ve toplumun güvenini yeniden kazanmak için mevcut önlemler çerçevesinde tek yol bu." ifadelerine yer verildi.