Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonunun açıklamasına göre, Ampute Milli Futbol Takımı, 5-14 Ağustos tarihlerinde Afyonkarahisar'da kamp yapacak. Milliler, 2021 yılına ertelenen Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'na hazırlanacak.

Teknik direktör Osman Çakmak yönetimindeki milli takımın kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:



Kaleci: Bülent Çetin (TSK Rehabilitasyon Merkezi Engelliler),Selim Karadağ (Malatya Büyükşehir Belediyespor),Mert Yıldız (Şahinbey Belediyesi Gençlik),Erdi Arslan (İzmir Büyükşehir Belediyespor)



Defans: Okan Şahiner, Muhammet Yeğen (TSK Rehabilitasyon Merkezi Engelliler),Fuat Taştan, İsmail Korkmaz, Feyyaz Gözüaçık (Şahinbey Belediyesi Gençlik),Ahmet Akkaya (ODTÜ SK),Mervan Akyol (Bursa Amputegücü),Muhittin Kurt (Antalya Büyükşehir Belediyesi Asat)



Orta saha: Rahmi Özcan (Şahinbey Belediyesi Gençlik),Salih Balli (Esengücü Engelliler),Serkan Dereli, Umut Parlak (Pendik Engelliler),Mehmet Erdoğan (Melikgazi Belediyespor),Rüstem Kurhan (İzmir Büyükşehir Belediyespor),Savaş Kaya (TSK Rehabilitasyon Merkezi Engelliler),Şeyhmus Erdinç (Etimesgut Belediyespor)

Forvet: Barış Telli, Kemal Güleş, Ömer Güleryüz (Etimesgut Belediyespor),İbrahim Halil Esen, Fatih Şentürk (Şahinbey Belediyesi Gençlik)