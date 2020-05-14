Barış Telli, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evde geçirdiği süreç, kariyer ve hedeflerine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Evde spor yaparak formunu korumaya çalıştığını anlatan Barış, "Her gün düzenli olarak mekik, şınav ve barfiks çekiyor, egzersizimi yapıyorum. Haftada bir kez de teknik direktör ve futbolcu arkadaşlarımızla 'online' görüşüyoruz. Yarın maça çıkacakmışım gibi çalışmalarımı sürdürüyorum." diye konuştu.
Barış, ampute futbol ile diğer engelli branşlarının son yıllarda iyi bir noktaya geldiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:
"Özellikle ev sahipliğimizde, 2017 yılında İstanbul'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nı çok güzel değerlendirdik. Şampiyona boyunca oynadığımız bütün maçları kazanarak finale çıkmamız çok büyük bir başarıydı. Finalde İngiltere'yi 2-1 yendiğimiz maçı unutamıyorum. Bütün stat dolu ve ülkenin tek ekrana baktığı bir maç olmuştu. Biz de şampiyon olarak hem ülkemizi gururlandırdık hem de ampute sporlara olan bakışı kökten değiştirdik."
"Benim hayallerim ve hedeflerim bitmiyor." diyen ay-yıldızlı futbolcu, "Futbolculuk kariyerimde çok sayıda madalya ve kupa var. Şimdi Polonya'da gerçekleşecek 2020 Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyoruz. Bu yılki Avrupa Şampiyonası'nda başarılı olacağımıza inanıyorum; ancak asıl hedefimiz, 2022 yılında düzenlenecek Dünya Kupası'nı kazanmak." ifadelerini kullandı.
"FUTBOLCULUK KARİYERİMİ SONLANDIRDIKTAN SONRA TFF'DE GÖREV ALMAK İSTİYORUM"
Barış Telli, dünya ve Türk futbolunu yakından takip ettiğini belirterek, özellikle Brezilyalı eski futbolcu Ronaldinho'nun tarzını kendine örnek aldığını söyledi.
Geride kalan yıllarda Ronaldinho'nun her maçını büyük bir heyecanla izlediğini anlatan Barış, şunları ifade etti:
"Onun yaptığı hareketleri defalarca izler, maçlarda deneyip böylece kendi stilimi oluştururdum. Yine Ronaldo, Messi, David Beckham, bunlar bana hep ilham veren futbolculardı. Türk futbolculardan da İlhan Mansız çok sevdiğim bir oyuncudur. O karakteri, duruşu ve oyun stiliyle beğendiğim, çok özel bir futbolcuydu. Günümüz futbolcularından da Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Arda Turan, Emre Belözoğlu ile Burak Yılmaz, değer verdiğim ve yakından takip ettiğim diğer önemli futbolcular. Futbolculuk kariyerimi sonlandırdıktan sonra Türkiye Futbol Federasyonunda görev almak istiyorum."
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