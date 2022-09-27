'Ampute Messi' olarak anılan milli futbolcumuz Barış Telli’nin hayatını anlatan 'Hayatla Barış' adlı filmi Can Ulkay yönetecek. Ulkay, “Barış, karşısına çıkan hiçbir engelin hayallerinden vazgeçirmesine izin vermeyen çok azimli, çok çalışkan, kendine inanan bir sporcu, örnek alınması gereken bir genç” diyerek filmle ilgili ilk duygularını anlattı.
Çekimleri aralık ayının ilk haftası başlayacak projeden bir diğer önemli haber ünlü besteci, piyanist, aranjör Fahir Atakoglu müzik direktörü olarak notalarıyla filmde yer alacak olması... Barış Telli’yi canlandıracak oyuncu ise önümüzdeki günlerde duyurulacak.
Yapımcılığını, Hünkar Doğan, Gökhan Oskay, Barış Kenan Özkan ve İbrahim Halil Turan'ın kurduğu 4 Story Production şirketinin üstlendiği, senaryosunu Koray Yeltekin’in yazıp Burak Göral’ın senaryo danışmanı olduğu 'Hayatla Barış'ın lminin hazırlık çalışmaları hızlandı.
"BARIŞ'INYOLCULUĞUNU HİSSETTİRECEĞİZ"
“Hikâyemiz bütün dünyanın seyredebileceği uluslararası bir insanlık öyküsü. Bu hikâyenin bir zafer olduğunu unutmadan, hak ettiği gerçekçilik ve ciddiyetle ele alacağız” diyen Can Ulkay; “Yapamam veya imkansız kelimeleri Barış’ın sözlüğünde hiç bulunmamış. Filmimizde bu mücadeleyi neredeyse bir karakter haline getirerek Barış’ın yolculuğunu izleyiciye her an hissettireceğiz” dedi.
Can Ulkay ayrıca; “Barış, karşısına çıkan hiçbir engelin hayallerinden vazgeçirmesine izin vermeyen çok azimli, çalışkan, kendine inanan bir sporcu, örnek alınması gereken bir genç” diyerek film hakkında ilk görüşlerini paylaştı.
BARIŞ TELLİ KİMDİR?
Küçük yaşta geçirdiği kazanın kendisine engel olmasına izin vermeyen, önce tek bacakla yürümeyi ve koşmayı yeniden öğrenen Barış Telli, yıllar içinde atletizmden tenise sporun pek çok dalında Türkiye rekorları kırdı, uluslararası madalyalar kazandı, ülkemizin bedensel engelli ilk beden eğitimi öğretmeni oldu.Futbol yeteneği ise bambaşka bir seviyedeydi Barış’ın… Hem forma giydiği kulüplerde hem Ampute Futbol Milli Takımında sayısız şampiyonluklar, üst üste gol krallıkları, yılın sporcusu unvanlarını kazandı, UEFA tarafından Adil Oyun Elçisi (Equal Game) seçildi. Üst düzey başarıları dünyanın dört bir tarafında belgesellere konu oldu. O artık Messi gibi, yaşayan bir efsaneydi ve 'Ampute Messi' olarak anılmaya başladı.
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