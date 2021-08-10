Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, kampta yer alacak sporcu ve teknik ekip listesi belli oldu.

Teknik direktör Osman Çakmak yönetimindeki milli takımın kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Kaleci: Bülent Çetin (TSK Rehabilitasyon Merkezi Engelliler), Selim Karadağ (Malatya Büyükşehir Belediyespor), Furkan Aslan (Denizli Engelliler Spor Kulübü).

Defans: Okan Şahiner (TSK Rehabilitasyon Merkezi Engelliler), İsmail Korkmaz (Pendik Engelliler Spor Kulübü), Feyyaz Gözüaçık, Muhittin Kurt (Etimesgut Belediyespor), Fuat Taştan (Şahinbey Belediyesi Gençlik), Ahmet Akkaya (ODTÜ SK).

Orta saha: Savaş Kaya (TSK Rehabilitasyon Merkezi Engelliler), Serkan Dereli (Pendik Engelliler Spor Kulübü), Rüstem Kurhan (İzmir Büyükşehir Belediyespor), Alican Kuruyamaç, Şeyhmus Erdinç (Etimesgut Belediyespor), Rahmi Özcan, Fatih Şentürk (Şahinbey Belediyesi Gençlik).

Forvet: Ömer Güleryüz, Kemal Güleş (Etimesgut Belediyespor).