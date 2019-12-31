Amorti sonuçları belli oldu. Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı. Milyonlarca vatandaşın büyük umutlarla aldığı milli piyango biletleri sonuçlarına ulaşılabiliyor. Noter huzurunda gerçekleştirilen Milli Piyango Özel Çekilişinde ilk olarak amorti sonuçları açıklandı. Amorti ikramiyesi kendi parasını geri alıyor. İşte, amorti bileti sorgulama ekranı

AMORTİ SONUÇLARI 2020 MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Amorti sonuçları 2020 noter huzurunda belirlendi. İşte şanslı o 2 numara

Amorti sonuçları: 4-8

MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

8 MİLYON TL NUMARALARI AÇIKLANDI

9976216

80 MİLYON TL BÜYÜK İKRAMİYE NUMARALARI- MPİ 2020

1-3-5-8-4-9-0

İŞTE BÜYÜK İKRAMİYE KAZANAN NUMARA

AMORTİ NEDİR? AMORTİ İKRAMİYESİ NE KADAR?

Amorti, Milli Piyango çekilişinde verilen en küçük para ödülüdür. Amorti rakamları, Milli Piyango biletinin son rakamları olarak bilinir. 2 tane amorti rakamı çekilir. Çekilen 2 rakamdan biri Milli Piyango biletinizin son rakamı ise, biletinize amorti çıkmış olur. Bu durumda bileti aldığınız ücreti geri alabilirsiniz. Yani tam bilet ise 80 lira, yarım bilet ise 40 lira, çeyrek bilet ise 20 lira'yı geri alabilirsiniz.