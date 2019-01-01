01 OCAK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Amorti sonuçları Milli Piyano yılbaşı özel çekilişinin ardından sorgulanmaya devam ediliyor. Amorti, Milli Piyango çekilişinde verilen en küçük para ödülüdür. Amorti rakamları, Milli Piyango biletinin son rakamları olarak bilinir. 2 tane amorti rakamı çekilir. Çekilen 2 rakamdan biri Milli Piyango biletinizin son rakamı ise, biletinize amorti çıkmış olur. 2019 Milli Piyango çekilişi ve amorti sonuçlarına dair detaylar haberimizde.
AMORTİ SONUÇLARI 2019
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İLK RAKAMLAR BELLİ OLDU!
Milli Piyango yılbaşı çekilişinde 1 milyon TL kazandıran ilk bilet numarası belli oldu. 1 milyon lira kazandıran şanslı rakamlar 8977111 oldu.
YILBAŞI İKRAMİYESİ TOPLAM NE KADAR?
Milli Piyango İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, 31 Aralık 2018'de yapılacak yılbaşı özel çekilişinde 70 milyon liralık büyük ikramiyenin yanı sıra 1 adet 7 milyon lira, 10 adet 1 milyon lira, 30 adet de 100 bin liralık ikramiye verildi.
Yılbaşı çekilişinde en büyüğü 70 milyon lira, en küçüğü ise 70 lira olmak üzere toplam 2 milyon 950 bin 905 adet ikramiye dağıtılıyor.
MİLLİ PİYANGO BİLETİ ALACAKLAR DİKKAT!
Kuşa Dikkat!
Sahte bilet almamak için dikkat edilmesi gereken noktalardan biri Milli Piyango kuşu ve biletin numarası üzerine yerleştirilen semboller. Mor ışık tutulduğunda parlak işaretlerin net bir şekildi görünmesi gerekiyor.
Kabartmalı Seri Numarası
Dolandırıcıların tuzağına düşmemek için dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta ise, biletin kabartmalı seri numarası. Parmak ile dokunulduğunda bu kabartmanın mutlaka hissedilmesi gerekiyor. Biletin arkasındaki ruhsatlı bayiinin damgası da yine önemli bir kriter.
Kağıt Para Sesi Çıkarmalı
Milli Piyango biletleri para kağıdına benzer bir kağıttan yapıldığı için, ele alınıp biraz oynandığında para sesine benzer bir ses çıkarması gerekiyor.
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