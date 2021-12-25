MİLLİ PİYANGO 2022 YILBAŞI AMORTİ İKRAMİYESİ KAÇ TL?

Amorti biletin değeri biletin değeri kadardır yani kişi bileti alırken ne kadar para verdiyse amorti ikramiyesini de o kadar alır.



MİLLİ PİYANGO 2022 YILBAŞI SONUÇLARI BURADA OLACAK

Bu yıl çeyrek bilet 30 TL, yarım bilet, 60 TL ve tam bilet 120 TL olduğu için kişinin kazanacağı amorti ikramiyesi aldığı tam, yarım veya çeyrek bilete göre değişiklik gösterecek, kişi 120, 60 veya 30 TL amorti ikramiyesi kazanacaktır.