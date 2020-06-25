Amman Yunus Emre Enstitüsünden uzaktan Türkçe eğitimi

AA

Amman YEE Müdürü Cengiz Eroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkçe öğrenimine yönelik artan talep karşısında ilk defa başlangıç seviyesinde yaz kursu açtıklarını belirtti.

Yaz kurslarının daha önce ileri seviye öğrenciler ile sınırlı olduğunu ve yeni öğrencileri kapsamadığını aktaran Eroğlu, "Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle ortaya çıkan şartlar doğrultusunda Ürdün, Irak, Pakistan, Tunus, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) 130 yeni öğrenciye uzaktan eğitim kursu başlattık." ifadelerini kullandı.

Uzaktan eğitime eylül başına kadar devam edeceklerini kaydeden Eroğlu, bu dönemde de Türkçe öğretimini en yüksek standartlarda sürdürdüklerini dile getirdi.

-jnaidi,Said İbicioğlu