30 MAYIS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Dünya genelinde 40 milyar dolarlık pazarı bulunan saat sektöründe ithalat azalıyor. Buna göre, 2019 yılının ilk çeyreğinde Türkiye'nin saat ithalatı adet olarak 2.4 milyon olarak gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı döneminde ise bu rakam 3.5 milyon seviyesindeydi.
Türkiye saat sektörünün 240 milyon dolarlık büyüklüğe sahip olduğunu kaydeden Saat&Saat Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Kaya, Avrupa’da 1 kişiye 4 saat düşerken, Türkiye'de ise 8 kişiye 1 saat düştüğünü belirtti.
Kaya, "Türkiye’de ciro bazında ise ithalatımız bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 46.3 küçülerek 44.9 milyon dolar oldu. 2018 yılının ilk çeyreğinde 83.6 milyon dolar olmuştu. Adetsel bazda sahte ve ucuz saat ithalatının artması, cirosal anlamda sektörün küçülmesine de neden oluyor" dedi.
Dünya saat sektörüne hakkında da bilgiler paylaşan Kaya, "2017 yılında 38.3 milyar dolar olan saat ihracatı, 2018 yılında yüzde 4.2 artış göstererek 39.9 milyar dolar rakamına ulaştı" diye konuştu.
Sektörün en büyük sorununun sahte saatler olduğuna dikkat çeken Kaya, "Sahte ürünler birçok internet sitesi vasıtasıyla orijinal diye satılıyor. Saat&Saat olarak bu sorunun önüne geçmek için gerekli mercilere başvurular yapıyoruz. Konuya ilişkin hem gümrüklerle hem de Ankara’daki bürokratlarla görüşmeler gerçekleştiriyoruz. Ticaret Bakanlığı’nın ciddi çalışmaları neticesinde ülkeye sahte saat girişi neredeyse durma noktasına geldi" dedi.
'SAĞLIĞI TEHDİT EDİYOR'
Sahte saatlerin sadece sektör ve ülke ekonomi açısından değil sağlık açısından da büyük risk taşıdığını kaydeden Saat&Saat Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Kaya, "İnternet sitesi üzerinden alınan saat çeşitleri, teste gönderildiğinde bazı modellerde 6’da 3 bazı modellerde 6’da 4 kanserojen madde tespit edildi. Sahte saatlerin içerdiği kanserojen maddeler saati taktığınızda deri ile direkt temas ediyor. Ayrıca sahte saatler, parfüm, su gibi etkenler nedeniyle zamanla oksitlendiği için bu zararlı maddeler havaya da karışıyor" ifadesini kullandı.
Bugüne kadarki en büyük mağazalarını İstanbul Havalimanı’nda açtıklarını bildiren Kaya, "203 metrekare alana sahip havalimanı mağazamız, Saat&Saat’in amiral gemisi olacak. Bu yıl İstanbul, İzmir ve Konya’da üç yeni mağaza daha açacağız" dedi.
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