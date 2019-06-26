Makhdoom ve Khan aynı salonda kendi nişanlarını da yapmışlar ve tören için 150 Bin Sterlin harcamışlardı. Çiftin küçük kızı Alayna, aslında nisan ayında dünyaya geldi. Fakat çift, bu yılın ikinci yarısında Londra'ya taşınmadan önce Amir Khan'ın doğum yeri olar Bolton'da büyük bir parti düzenlemeye karar verdi.