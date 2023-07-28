Amir Hadziahmetovic: Burak Hoca da yeni fikirler getiriyor

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UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında Beşiktaş, Arnavutluk temsilcisi Tirana’yı 3-1 mağlup etti. Maçın ardından Beşiktaş’ın 26 yaşındaki Bosnalı futbolcusu Amir Hadziahmetovic basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Sezonun ilk maçlarının fiziksel açıdan her zaman zor olduğunu dile getiren Amir, “Biz maçın genelinde iyi bir maç çıkardığımızı düşünüyorum. 90 dakika boyunca maçı kontrol ettik. Son dakikalarda bulduğumuz 3. gol, skoru bizim acımızdan daha avantajlı hale getirdi. Deplasmana daha avantajlı bir skorla gidiyoruz” şeklinde konuştu.

26 yaşındaki futbolcu, bugünkü maça farklı bir sistem üzerinde çalışarak, sahaya çıktıklarını belirterek, “Farklı sistemler üzerine çalıştık. Farklı sistemler deniyoruz. Bu da onlardan birisiydi bugün. Burak Hoca da yeni fikirler getiriyor. Herkes de kendisini dinliyor, kendisine saygı duyuyor. Bu maç için bu şekilde farklı bir şey denemiş olduk” şeklinde konuştu.

Kamp sürecinin nasıl geçtiğiyle alakalı sorulan soruya Bosnalı oyuncu, “Bence çok iyi bir sezon başı hazırlığı geçirdik. Ben de kariyerimin en zor sezon başı hazırlığını geçirdiğimi söyleyebilirim. Bu iyi çalıştığımızı gösterir. İlk maç olsa da bu görüntüyü 90 dakikaya yayabileceğimizi gösterdik” diye cevapladı.