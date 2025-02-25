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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Amir Hadziahmetovic: Beşiktaş'ı gerçekten çok özlemişim - Futbol Haberleri

        Amir Hadziahmetovic: Beşiktaş'ı gerçekten çok özlemişim

        Beşiktaş'ın oyuncularından Amir Hadziahmetovic, 2-1'lik Antalyaspor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Beşiktaş'ı gerçekten çok özlemişim" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.02.2025 - 17:34 Güncelleme: 25.02.2025 - 17:34
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        "Beşiktaş'ı gerçekten çok özlemişim"
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        Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 3. ve son hafta maçında Antalyaspor'u 2-1 yenerek son 16'ya yükselen Beşiktaş'ın oyuncularından Amir Hadziahmetovic, galibiyeti değerlendirdi.

        "BİZİM İÇİN ÖNEMLİYDİ"

        Karşılaşmayı değerlendiren Hadziahmetovic, "Çok zor bir maç olacağını biliyorduk. İyi hazırlandık, bizim için önemliydi. Gruptan lider çıktık ve çeyrek finalde evimizde oynayacağız." dedi.

        "BEŞİKTAŞ'I GERÇEKTEN ÇOK ÖZLEDİM"

        Beşiktaş'ta oynamanın gurur verici ve keyifli olduğunu dile getiren 27 yaşında oyuncu ifadelerini şu sözlerle tamamladı;

        Beşiktaş'ı gerçekten çok özledim. Çok gurur verici ve keyifli bir şey Beşiktaş'ta oynamak."

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