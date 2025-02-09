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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Amir Hadziahmetovic Beşiktaş'a döndü! - Beşiktaş Haberleri

        Amir Hadziahmetovic Beşiktaş'a döndü!

        Çaykur Rizespor, takımda kiralık olarak forma giyen Amir Hadziahmetovic'in Beşiktaş'a döndüğünü açıkladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.02.2025 - 18:04 Güncelleme: 09.02.2025 - 18:11
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        Amir Hadziahmetovic Beşiktaş'a döndü!
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        Çaykur Rizespor, sezon başında kiralık olarak renklerine bağladığı Amir Hadziahmetovic'in Beşiktaş'a geri döndüğünü duyurdu.

        Kulüpten yapılan açıklamada "Profesyonel futbolcumuz Amir Hadziahmetovic’in geçici sözleşmesi, Beşiktaş Kulübü'nün geri çağırma isteği ve kulübümüzün onayı sonucunda, karşılıklı anlaşma ile fesih edilmiştir. Hadziahmetovic’e, sezon başından itibaren kulübümüze verdiği hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

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