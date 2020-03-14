Aminu Umar sezonu kapattı

Sakatlığı dolayısıyla Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ömer Taşer tarafından ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu yağılan Umar'ın ameliyatının başarılı geçtiği fakat 6 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

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