Amerikan üniversitesi Arap gençlere dil engelini aşarak eğitim alma imkanı veriyor

AA

ABD'li bir üniversitenin eğitim dilinin ve yerinin sorun olmaktan çıkması, Arap gençlerinin bu fırsatı değerlendirerek öğrenim hayatlarında yeni bir sayfa açmalarını sağladı.

Sembolik bir ücretle öğrencilere eğitim veren üniversite, çeşitli nedenlerle ülkelerinden çıkamayan ve İngilizce öğrenemeyen kişilerin ABD'deki bir üniversiteden eğitim ve diploma almalarına imkan veriyor.

Üniversitenin Arapça Bölümü Müdürü Huda Jack, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "2009'da kurulan üniversitede verilen İngilizce eğitim Arap öğrencilerin önünde engel teşkil ediyordu. Bu nedenle Arapça müfredat geliştirilerek Arapça eğitim kısmı açıldı." dedi.

Jack, Arap toplumlarında online eğitimin yeni bir gelişme olmasına rağmen binlerce Arap öğrencinin bölüme katıldığını ifade etti.

- "Kovid-19 etkili oldu"

Arapların bu üniversiteye ilgisinin artmasında ülkelerindeki siyasi istikrarsızlık, ekonomik durumun kötüleşmesi ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkili olduğunu söyleyen Jack, özellikle Kovid-19 salgınının öğrencileri örgün eğitime alternatif olarak büyük ölçüde online eğitime zorladığını dile getirdi.

Öğrencilerin tablet, akıllı telefon ya da bilgisayar ile internetten başka hiçbir şeye ihtiyacı olmadığını dile getiren Jack, internet sayesinde her zaman ve her yerde eğitim alabileceklerini kaydetti.

Üniversitenin eğitiminde yüzde yüz online eğitimi benimsediğini söyleyen Jack, kurumun, başta mülteciler ve maddi durumu iyi olmayanlar olmak üzere toplumun her kesimine hitap ettiğini ekledi.

Kuruma kayıt olan öğrencilerin büyük bir kısmının Türkiye'de ikamet eden Suriyeli ve Arap mülteciler olduğunu aktaran Jack, Mısır, Ürdün, Suriye ve Suudi Arabistan'dan da kaydolan öğrencilerin bulunduğunu söyledi.

Jack, "Eğitim her insanın hakkıdır ve insanın hayatını değiştirmesine katkı sağlar. Biz de bunun için insanların önündeki engelleri kaldırmayı hedefliyoruz. Ev hanımı, esnaf, işçi, şoför, mülteci, maddi durumu yetersiz, herkese eğitim alma fırsatı sunuluyor." ifadelerini kullandı.

- "Artık gurbet öğrencilere engel değil"

Üniversitede öğrenim gören Filistinli genç Hamed Hammad, çeşitli nedenlerle üniversiteyi tamamlayamadığını, bu kurumda uzaktan eğitim programı sayesinde eğitim hayatına devam etme imkanı bulduğunu belirtti.

Hammad, "Ülkende kalıp ABD'deki bir üniversiteden uzaktan eğitimle diploma almak iyi bir fırsat. Sembolik bir ücreti var. Artık gurbet ve yolculuk öğrencilerin önünde engel değil." diye konuştu.

ABD'de 2009 yılında kurulan üniversitede, 3 bini mülteci olmak üzere pek çok ülkeden 37 binden fazla öğrenci uzaktan eğitim programlarında eğitim alıyor.

,Qais Omar Darwesh Omar,Muhammed Semiz