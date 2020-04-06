Amerikan Sivil Özgürlükler Birliğinden Porto Riko'daki Kovid-19 yasaklarına "iptal davası"

06 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU),Karayipler Denizi'nde ABD'ye bağlı iç işlerinde bağımsız özerk bölge Porto Riko'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle getirilen yasakların anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle iptal davası açtı.
ACLU'dan yapılan yazılı açıklamada, davanın, Kovid-19 nedeniyle getirilen kısıtlamaların "bir kısmının" iptali için açıldığı belirtildi.
Açıklamada, sıkıyönetim ilan edilmediği ve bunu gerektirecek şartların da bulunmadığı vurgulanarak temel hak ve hürriyetlerin askıya alınamayacağı kaydedildi.
Anayasal hakların devredilemeyeceği belirtilen açıklamada, alınan kararların, kolluk kuvvetlerinin yorumuna açık olduğuna dikkat çekildi.
Açıklamada, "Tarih, yönetimin kriz zamanlarını istismar etmeye eğilimli olduğunu gösteriyor. Geniş yetkilerin meşru ihtiyaçların ötesinde kullanılmamasını sağlamalıyız." ifadeleri kullanıldı.
Porto Riko basınındaki habere göre Vali Wanda Vazquez, dava dosyasına bakmadığını ancak halkı korumak için gereken tüm tedbirleri alabileceğini belirtti.
ACLU, geçen ay olağanüstü hal yetkilerini gözlemlediğini açıklamıştı.
Vazquez, dün düzenlediği basın toplantısında, Paskalya Bayramı için sıkı tedbirler alındığını duyurmuştu.
Vali, bu süreçte sadece hastalar ve acil durumlar haricinde herkesin evlerinde kalması gerektiğini kaydetmişti.
Akaryakıt istasyonları ve eczaneler hariç, tüm iş yerlerinin Paskalya yortusundan önceki Kutsal Cuma'dan pazar günündeki Paskalya Bayramı'na kadar kapatıldığını ilan eden Vazquez, ikinci duyuruya kadar da iş yerlerine maskesiz girilmesinin yasaklandığını vurgulamıştı.
Yetkililer, 15 Mart'ta sokağa çıkma yasağı ilan etmiş, aile bireyi olmayan kişilerin bir araya gelmelerini de yasaklamıştı.
Yasaklara uymayanlara 6 aya kadar hapis cezası veya 5 bin dolara kadar para cezası verilmesi öngörülüyordu.
Porto Riko'da 470 kişide Kovid-19 görülürken, salgına bağlı 20 ölüm gerçekleşti.
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