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Amerikan sinema tarihinin en çok kazandıran 15 filmi

Sinema tarihinin en çok kazandıran filmlerinden ‘Avatar’, bu hafta yeniden gösterime girdi. Biz de bu vesileyle ABD gişelerinin en çok kazandıran 15 filmini, Boxoffice Mojo sitesinin tahmini bilet satışlarını temel alarak yaptığı sıralamayla sunuyoruz. Habertürk film eleştirmeni Mehmet Açar’ın yazısı

25.09.2022 - 00:52 | Güncelleme: ABONE OL

  • 15. AVATAR (2009) 

    James Cameron’ın kariyerinin son döneminde kendini adadığı ve yeni filmlerini peş peşe çektiği seriyi başlatan ‘Avatar’ın dünya genelinde ABD’ye oranla daha başarılı olduğunu hemen belirtelim. Üstelik eleştirmenlerin de beğendiği bir filmdi. 3D tekniğine yaptığı artistik katkılar bir yana, öncelikle sömürgecilik eleştirisiyle öne çıkıyordu. “Avatar”, sömürgeci zihniyetin verimli toprakların üstünde yaşayanları önce düşman haline getirip, sonra yok ettiğini anlatmıyordu sadece... Sanayi Devrimi’nden bu yana gezegenimizin ekolojik dengelerini altüst eden zihniyeti de eleştiriyordu. Pandora gezegeni ise elbirliğiyle yok ettiğimiz güzel ve yeşil bir dünyayı temsil ediyordu. 
    Tahmini bilet satışı: 97,309,600

  • 14. BEN-HUR (1959)

    Hz. İsa’nın doğumuyla başlayan ve yaklaşık 2 bin yıl önce Kudüs’te yaşananları anlatan film, Lew Wallace’ın 1880 tarihli ‘Ben-Hur: A Tale of the Christ’ adlı romanından uyarlandı. 1925 yapımı ilk ‘Ben-Hur’ bugün sessiz sinema klasiği olarak anılır. 1959 yapımı ‘Ben-Hur’ ise yakaladığı muhteşem gişe başarısı ve kazandığı 11 Oscar’ıyla bir Hollywood efsanesidir. Öte yandan, usta yönetmen William Wyler’ın anlatım ustalığının kusursuz bir örneğidir. Aksiyon deyince akla gelen yönetmenlerden biri olmasa da öyle bir araba yarışı sahnesi çekmiştir ki etkileri günümüze kadar uzanır. Tarihsel epik türünün önde gelen filmlerinden biri olarak görülen ‘Ben-Hur’, Kudüs’te yaşayan varlıklı bir Yahudi olan Ben-Hur’un başına gelen talihsiz olayları Hz. İsa’nın hikâyesi ile paralel olarak anlatır. 
    Tahmini bilet satışı: 98,046,900

  • 13. STAR WARS BÖLÜM V – İMPARATOR (1980) 
    (Star Wars Episode V – The Empire Strikes Back)

    George Lucas, ilk filmin damaklarda bıraktığı eğlenceli tadı boş verip bizi hikâyenin karanlık kalbine götürür. Luke’un Yoda’yla tanışması, Güç’ün ne olduğunu öğrenmesi ve Darth Vader’in babası olduğunu anlamasıyla öykü derinleşerek sofistike bir hal alır. Han Solo’nun karbon dondurucuya mahkûm edilmesi, Vader ile girdiği ışın kılıcı düellosunda Luke’un sağ elini kaybetmesi, Karanlık Taraf’a teslim olmaması unutulmazdır. 
    Tahmini bilet satışı: 98,273,100

  • 12. 101 DALMAÇYALI (1961)
    (One Hundred and One Dalmatians)

    Dodie Smith’in 1956’da yayımlanan aynı adlı romanından sinemaya uyarlanan animasyon türündeki film, Dalmaçyalı cinsi köpek yavrularının kaçırılmasıyla başlayan olayları anlatır. Köpekleri kaçıran Cruela de Vil’in amacı yavruların kürklerinden kendine bir manto yapmaktır… 25 Ocak 1961 tarihinde gösterime giren film, gişelerde başarısız olsaydı Disney Stüdyosu, finansal krize girebilirdi. Çünkü 2 yıl önce gösterime giren ‘Uyuyan Güzel’ (Sleeping Beauty) beklentilerin hayli altında kalmıştı. Bugün bir Disney klasiği olarak anılan film, 1969, 1979, 1985 ve 1991’de yeniden gösterime girerek Kuzey Amerika hasılatını artırdı. 1991’de ABD’de gişe sıralamasında 20’nci olduğunu belirtelim. 
    Tahmini bilet satışı: 99,917,300

  • 11. STAR WARS: GÜÇ UYANIYOR (2015) 
    (Star Wars: The Force Awakens)

    ‘Sith’in İntikamı’ndan 10 yıl sonra vizyona giren ilk yeni Star Wars filmiydi. Serinin dümeninde George Lucas yoktu artık. Asıl önemlisi, LucasFilm’i satın alan Disney kendi kanatlarıyla uçmak istiyordu. Tanıtıma gerçekten büyük bütçe ayırdılar ama yine de kimse gişelerde bu kadar iyi sonuç beklemiyordu. J.J. Abrams, serinin “seçilmiş kişi”, “özgürlük savaşı”, “demokrasi özlemi”, “aşk”, “korkunç teknolojik silahlara karşı insan”, “şirin droidler”, “etnik çeşitlilik” gibi vazgeçilmez temalarını koruyarak yeni bir hikâye başlatıyordu. Film, Rey, Finn ve Kylo Ren gibi üç yeni karakteri itibarıyla genç olmak, büyümek ve seçim yapmakla ilgiliydi. Aidiyet, kimlik ve baba kompleksi öne çıkıyordu. 
    Tahmini bilet satışı: 108,115,100

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