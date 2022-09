12. 101 DALMAÇYALI (1961)

(One Hundred and One Dalmatians)



Dodie Smith’in 1956’da yayımlanan aynı adlı romanından sinemaya uyarlanan animasyon türündeki film, Dalmaçyalı cinsi köpek yavrularının kaçırılmasıyla başlayan olayları anlatır. Köpekleri kaçıran Cruela de Vil’in amacı yavruların kürklerinden kendine bir manto yapmaktır… 25 Ocak 1961 tarihinde gösterime giren film, gişelerde başarısız olsaydı Disney Stüdyosu, finansal krize girebilirdi. Çünkü 2 yıl önce gösterime giren ‘Uyuyan Güzel’ (Sleeping Beauty) beklentilerin hayli altında kalmıştı. Bugün bir Disney klasiği olarak anılan film, 1969, 1979, 1985 ve 1991’de yeniden gösterime girerek Kuzey Amerika hasılatını artırdı. 1991’de ABD’de gişe sıralamasında 20’nci olduğunu belirtelim.

Tahmini bilet satışı: 99,917,300