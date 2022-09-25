1. RÜZGÂR GİBİ GEÇTİ (1939)

(Gone with the Wind)



Margaret Mitchell’in romanından uyarlanan film, Amerikan İç Savaşı’nı Güneyli ve beyaz çiftlik sahiplerinin gözünden anlatır. Odağında Scarlet O’Hara’nın (Vivien Leigh) yer aldığı bir ‘aşk dörtgeni’ çevresinde kurulan ve uzun yıllara yayılan destansı bir dönem filmidir. O yılların en büyük yıldızlarından biri olan Clark Gable’ın Rhett Butler karakterini canlandırdığı filmin yapımcısı David O. Selznick, yönetmen olarak önce George Cukor ile anlaşır ama çekimlerin başlamasından kısa bir süre sonra işine son verir. Onun yerine gelen Victor Fleming, yoğun çalışma temposu ve aşırı yorgunluk nedeniyle yerini kısa süreliğine Sam Wood’a bırakır. En iyi film dahil 10 Oscar birden kazanan ‘Rüzgâr Gibi Geçti’, ulaştığı büyük başarıya rağmen bugün genel olarak ırkçı ve ayrımcı Güneylileri öven içeriği çok sorunlu bir film olarak anılır. Film, tüm dünyada farklı vesilelerle defalarca yeniden gösterime girmiş ve yıllar içinde seyirci sayısını artırmıştır.

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