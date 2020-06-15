Amerikan savaş uçağı İngiltere kıyılarında düştü!

İngiltere'nin kuzey doğu kıyısının açıklarında, ABD ordusuna ait bir savaş uçağının düştüğü belirtildi.

F15 tipi savaş uçağının pilotunun durumuna ilişkin henüz bir açıklama yapılmazken, arama kurtarma ekiplerinin olay yerinde incelemeler yaptığı bildirildi.

Ayrıntılar geliyor...