Amerikan havayolu şirketinden 20 jet hamlesi

HABERTURK.COM

2029'da tanıtılması beklenen 'Boom Technology' firmasına ait Boom Overture tipi 65-88 yolcu kapasiteli süpersonik yolcu uçağı için Amerikan Havayolları iki şirket tarafından açıklanmayacak fiyatta depozito yatırdı.

AP'nin haberine göre, 40 süpersonik yolcu uçağı için de opsiyon alan Amerikan Havayolları, geçtiğimiz yıl 15 jet için benzer duyuruyu yapan United Havayolları'ndan (United Airlines) sonra Boom'un ikinci Amerikan müşterisi oldu.

Görsel: Associated Press

Boom'un CEO'su Blake Scholl, 2029 yılında piyasaya çıkması beklenen uçağının New York'tan Londra'ya yaklaşık 3 saatte uçacağını (aktarmasız 7 saat) ve uçak biletlerininse ortalama 4 bin ila 5 bin Amerikan Doları olacağını belirtti.

Scholl bir röportajda, "Her yıl 10 milyonlarca yolcu, Overture'ün büyük bir hız kazandıracağı rotalarda Business Class'ta uçacak, havayolları için de karlı bir iş olacak" dedi. Scholl, Boom uçağının saatteki hızının 2.092 km olacağını ve taşıma kapasitesinin 65 ila 80 yolcu arasında olacağını belirtti.

Görsel: Associated Press



Aerodinamik Danışmanlık, Havacılık ve Uzay Danışmanlığı'nda analist olan Richard Aboulafia, Süpersonik bir jetten önce motorunun tasarlanması gerektiğini söyledi. Aboulafia, motor tasarlanana kadar bu süpersonik yolcu uçağının bir taslaktan ibaret olduğunu belirtti.



Richard Aboulafia ayrıca Boom şirketinin üretime sunmayı planladığı uçağın, maliyetinin 6 milyar ila 8 milyar dolar (107 milyar Türk Lirası ila 143 milyar Türk Lirası) arası olacağını belirtti.



* Bu haberin görselleri Associated Press'ten alınmıştır.