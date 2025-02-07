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        Haberler Spor Futbol Amerikan Futbolu Ligi'nin MPV'si Josh Allen! - Futbol Haberleri

        Amerikan Futbolu Ligi'nin MPV'si Josh Allen!

        Amerikan Futbolu Ligi'nde yılın en değerli oyuncusu Josh Allen oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2025 - 13:24 Güncelleme: 07.02.2025 - 13:24
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        Amerikan Futbolu Ligi'nin MPV'si Josh Allen!
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        Amerikan Futbolu Ligi'nde (NFL), Buffalo Bills takımının oyun kurucusu Josh Allen, 2024 yılının en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

        NFL'den yapılan açıklamaya göre Buffalo Bills takımının oyun kurucusu (quarterback), geçen yılın MVP'si Lamar Jackson'ı geride bırakarak ödülü ilk kez kazandı.

        ABD'li 28 yaşındaki oyuncu Allen, 2024 yılı MVP oylamasında 383 puan, 2023'ün MVP'si Baltimore'un oyun kurucusu Jackson ise 362 puan aldı.

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