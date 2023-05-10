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Haberler Basketbol EuroLeague "Amerikan futbolu gibiydi" Wilbekin'den Olympiakos - Fenerbahçe Beko maçı sonrası büyük tepki!

"Amerikan futbolu gibiydi" Wilbekin'den büyük tepki!

Basketbol THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi beşinci ve son maçında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Yunanistan temsilcisi Olympiakos'a 84-72 mağlup olup turnuvaya veda ederken Wilbekin karşılaşmanın ardından hakemlere tepki gösterdi

Giriş: 10.05.2023 - 10:19 | Güncelleme: ABONE OL
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Fenerbahçe Beko'nun THY Euroleague play-off 5. maçında Olympiakos'a 84-72 yenilerek turnuvaya veda ettiği maça hakem kararlar damga vurdu. Fenerbahçe'nin yıldız gardı Scottie Wilbekin de hakem kararlarına tepki gösteren isimlerden oldu.

Maçın ardından Twitter'dan bir paylaşımda bulunan Wilbekin "Hayatımda ilk kez bir Amerikan futbolu müdahalesini basketbolda gördüm. Ayrıca, o müdahaleyi yapan adama faul yapılmış gibi çalındı." ifadelerini kullandı.

Scottie Wilbekin, uzun bir zaman sonra maç kadrosunda bulunmasına rağmen Olympiakos'a karşı forma süre almadı.

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