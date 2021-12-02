Ligin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, taraflar anlaşamayınca 2016'da imzalanan toplu iş sözleşmesinin bitişiyle 31 Mart 2022'de başlayacak yeni sezonu öncesi MLB faaliyetleri durduruldu.

2021 lokavtı, 26 yıl sonra ilk, MLB tarihindeki 9'uncu iş durdurma eylemi olarak kayıtlara geçti.