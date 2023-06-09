Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler İş-Yaşam

Amerikalıların serveti ilk çeyrekte yüzde 2 arttı

ABD'de hane halkının net serveti, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 2 artarak 148,8 trilyon dolara çıktı

Giriş: 09.06.2023 - 09:28 | Güncelleme: ABONE OL
Amerikalıların serveti ilk çeyrekte yüzde 2 arttı
AA

ABD Merkez Bankası (Fed), ocak-mart dönemine ait "ABD'nin Finansal Hesapları" raporunu yayımladı.

Buna göre, ülkede hane halkının net serveti bu yılın ilk çeyreğinde 148,8 trilyon dolar olarak kaydedildi.

Yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 2 artan hane halkı serveti, 2022'in aynı dönemine göre ise yüzde 2,5 azaldı.

ABD'de hane halkı net serveti, geçen yılın ilk çeyreğinden 152,6 trilyon dolarla rekor seviyeye ulaşmasının ardından ikinci çeyrekte 147,2 trilyon dolara ve üçüncü çeyrekte 144,2 trilyon dolara gerilemişti. Amerikalıların serveti yılın son çeyreğinde ise 145,8 trilyon dolar olmuştu.

Bu yılın ilk çeyreğinde, hisse senetlerinin değeri 2,4 trilyon dolar artarken, gayrimenkulün değeri 600 milyar dolar azaldı.

Amerikan hane halkı borcundaki artış ise bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 3,3'den yüzde 2,2'ye geriledi.

Söz konusu dönemde tüketici kredileri yüzde 4,3 ve mortgage (konut kredisi) borcu yüzde 2,5 arttı.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Covid-19'da yeni dalga: 112 milyon kişiyi etkileyecek
Covid-19'da yeni dalga: 112 milyon kişiyi etkileyecek
Mısır'da feci olay! Köpek balığı turisti parçaladı!
Mısır'da feci olay! Köpek balığı turisti parçaladı!
O anlar kameraya yansıdı! Ölüme yolculuk!
O anlar kameraya yansıdı! Ölüme yolculuk!
24 il için sarı kod! Gök gürültülü sağanak yağmur var
24 il için sarı kod! Gök gürültülü sağanak yağmur var

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.