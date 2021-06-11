Amerikalılar Arası İnsan Hakları Komisyonu, Kolombiya'ya gitti

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Amerikan Devletleri Örgütü'nün özerk bir kolu olan Amerikalılar Arası İnsan Hakları Komisyonu'nun (IACHR) temsilcileri, polis şiddetine ilişkin iddiaların ve video kanıtlarının ardından üç günlük bir ziyaret için Kolombiya'ya gitti.

Temsilciler, ülkedeki yerli halk temsilcileri ve protestocular ile başkent Bogota'da görüştü.

Kolombiya'da 28 Nisan'dan bu yana süren gösteriler devam ederken bugün başkent Bogota'da sokağa çıkan göstericilerle polis arasında çatışma çıktığı haberi gelmişti.

Kolombiya’da başkent Bogota’da 28 Nisan'dan itibaren süren protestolar kapsamında hükûmetin yeni vergi reformuna karşı çıkan göstericiler ve güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmalar sonucunda çok sayıda kişi yaralandı ve hayatını kaybetti .