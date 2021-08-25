Amerikalı ve Rus iki kadın, dalga sörfü için geldikleri Ordu'da fındıklı çikolata üretimine de katıldı

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Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in denizden daha fazla istifade etmek amacıyla başlattığı sörf eğitimlerine yurt içi ve yurt dışından ilgi her geçen gün artıyor.

Dalga sörfü için kenti ziyaret eden yabancı konuklar, Büyükşehir Belediyesince Gülyalı ilçesinde kurulan Çikolata Park Atölyesi'nde fındık ile çikolatanın buluşmasına da şahitlik ediyor.

Bu kapsamda Amerikalı Siefkes ve Rus Kubasova, söz konusu atölyede deneyimli ustalarla birlikte kendi çikolatalarını yapma heyecanını yaşadı.

Jessica Siefkes, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ordu'daki deneyimlerinin çok eğlenceli geçtiğini söyledi.

Kente 5 gün önce geldiğini, birkaç defa dalga yakaladıklarını ve sörf yaptıklarını anlatan Siefkes, "Ordu çok güzel bir şehir ve burada keyifli zaman geçiriyorum. Şehir çok güzel, şehri gezme ve görme fırsatımız oldu. Artık yavaş yavaş ve planladığımız aktivitelerimizin haricinde böyle sürpriz etkinliklere de dahil olduk. Burası çok keyifliydi. Benim için çok ilginç bir deneyim oldu." dedi.

Siefkes, Ordu'da fındığın toplanma, kurutulma, daha sonra hazırlanmış olan fındıkları çikolata ile buluşturma deneyiminin kendisi için çok eğlenceli olduğunu vurgulayarak, "Aslında Ordu için fındığın ne kadar büyük bir anlama sahip olduğunu bu deneyimle öğrenmiş oldum. Özellikle belediyenin bu süreci ele alış biçimi aslında bu yöreye ait olan üründen ne kadar gurur duyduklarını gösteriyor. Bunu görmek benim için çok çok özel bir deneyimdi." diye konuştu.

Ekaterinburg Kubasova ise bulunduğu yerde fındığın çok pahalı bir ürün olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Dolayısıyla burada fındıkların içinde yürümek ve onların tadını deneyebilmek, taze taze yiyebilmek, onun da ötesinde birde bunu çikolataya dönüştürebilmek benim için rüya gibi bir şey. Keşke imkanım olsa ve bütün valizimi fındıkla doldurup Rusya'ya geri götürsem. Burası sürprizlerle dolu bir yer ve her ucundan başka bir deneyim çıkıyor. Bir yerden sörf, bir yerden fındık. O yüzden zaman kaybetmeden gelin ve tamamen dalgalara bırakın kendinizi, Ordu sürprizlerle sizi şaşırtacak."​​​​​​​