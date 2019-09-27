Dewan, heyecanını sosyal medya hesabından, "Anne olmak başıma gelen en basit ve en inanılmaz şey. Sizler yukarıdan bir armağansınız ve ailemizi birlikte büyütmek için daha heyecanlı olamam... Tüm aşk için teşekkürler çocuklar!" sözleriyle duyurdu.