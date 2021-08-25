Amerikalı Müslümanlardan ABD'nin Afganistan'dan çekilmesine destek

Başkent Washington merkezli USCMO'dan yapılan yazılı açıklamada, "Başkan Joe Biden'ın ABD ordusunu Afganistan'dan çekme kararını destekliyoruz. Ayrıca Başkan ve Kongre'yi, Orta Doğu'da ve başka yerlerde, son 20 yılda teröre karşı savaş için son derece yanlış yönlendirilmiş ve kitlesel ölümlere yol açan tüm Amerikan birliklerini geri çekmeye çağırıyoruz." denildi.
Açıklamanın ABD yönetimini doğrudan muhatap alan kısmında, "Hükümetimiz, sonucu ölüm ve yıkımdan başka bir şey olmayan, tezat ulus inşası gibi beceriksiz projeler neticesinde ortaya çıkan 20 yıllık korkunç tecrübeden de dersler çıkarmalıdır." sözlerine yer verildi.
USCMO'nun açıklamasında Biden ve Kongre üyelerine, 2020 seçim kampanyasında vadedilen "ahlaki ve insani temelli dış politikayı" hayata geçirme çağrısı da yapıldı.
Ayrıca, Afganistan'ın geleceği ile ilgili küresel liderlere hitaben, "on yıllardır süren siyasi bataklıktan bir ders alınması" gerektiği ve "dışardan dayatmalar ve emperyalist müdahaleler olmaksızın" Afgan toplumunun kendi aralarında kapsayıcı bir diyaloğun geliştirilmesiyle ülkenin refaha kavuşabileceği uyarısı yapıldı.
- Taliban'a adalet ve uzlaşma çağrısı
ABD'li Müslüman çatı organizasyonunun mektubunda, Afganistan'da kontrolü eline geçiren Taliban yönetiminin "Afgan kadınlarını da kapsayan, saygılı, samimi ve adil bir uzlaşma yolunu seçerek İslam'ın değerlerini maddi olarak göstermesi" yönündeki sorumluluğuna dikkat çekildi.
Açıklamanın devamında, "Tüm siyasi ve toplumsal kökenden Afgan liderlerine, barışçıl yollarla uzlaşmak, temsil ettikleri tüm insanlar için kapsayıcı güvenlik sağlamak ve Afganistan'ı gelişen bir ülke haline getirmek için sorumlu olacakları Kuran kaynaklı görevlerini hatırlatıyoruz." ifadeleri kullanıldı.
USCMO 10 yıl önce başlayan Arap Baharı sürecinden bu yana, 350 milyondan fazla insanın kendi demokrasilerini ve kişisel özgürlüklerini tayin etmeleri konusunda, "ABD'nin anlamlı veya samimi bir desteğini göremedikleri" yönündeki görüşlerini dile getirdi.
Açıklamada, söz konusu sorunların çözümünde ABD'de yetişmiş liyakat sahibi Müslümanlara şans verilmesi konusunda şunlar kaydedildi:
"Hükümetimizin Afganistan'daki karışıklığın tarihi sonucundan alması gereken önemli bir ders daha var: Müslüman Amerikalılar, mevcut ve gelecekteki yönetimlerin sosyal ve kültürel liderliği için paha biçilmez bir varlık oluşturuyor. Müslüman Amerikalıların ABD dış politikasının oluşumuna katılımı, tavsiyesi ve temsili, Müslüman dünyada olumlu politikaları ilerletmek için esastır."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!