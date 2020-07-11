Yeni tip koronavirüs (Covid-19) ile mücadelede en etkin yollardan bir tanesinin maske olduğunu anlatmaya çalışan ABD'li bilim insanı Bill Nye'den videolu paylaşım geldi.

"TAKIN ŞU MASKEYİ!"

Kişisel bir performans gösteren Nye maske takmayanlara şöyle seslendi: Maske takın ki ağzınızdan çıkan partiküllerler bana ulaşmasın - takın şu maskeyi’