Auberjonois'nın oğlu, Remy-Luc Auberjonois AP'ye yaptığı açıklamada, 79 yaşındaki aktörün California eyaletinin Los Angeles kentindeki evinde akciğer kanserinden dolayı öldüğünü ifade etti.

"Uzay Yolu: Derin Uzay Dokuz" (Star Trek: Deep Space Nine) filminde Odo, Cephede Eğlence (M.A.S.H.) filminde ise "Father Mulcahy" karakterleriyle hafızalarda yer edinen Auberjonois, "Benson" adlı durum komedisinde de rol almıştı.

Auberjonois, 1 Haziran 1940 yılında New York'ta doğmuştu. 1963'te evlendiği eşi Judith Mihalyi'den iki çocuk sahibiydi.