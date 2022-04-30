Amerikalı aile İsrail'in Ben Gurion Havalimanı'na patlamamış top mermisiyle geldi

Amerikalı bir ailenin, İsrail'in Tel Aviv kentindeki Ben Gurion Havalimanı'na patlamamış bir top mermisiyle gelmesi, terminalde büyük paniğe neden oldu.
Ailenin top mermisini 1967 ve 1973 yıllarında İsrail ile Suriye arasında savaşa neden olan Golan Tepeleri'ni ziyaretleri sırasında bulduğu ve hatıra olarak ülkelerine götürmek istediği belirtiliyor.
Sosyal medyada yayımlanan videolarda terminaldeki insanların panik halinde kaçıştıkları görülüyor.
Ailenin güvenlik görevlilerince sorgulandıktan sonra uçaklarına binmesine izin verildi.
'Teröristler ateş açıyor'
İsrail, Golan Tepeleri'nin büyük bölümünün kontrolünü 1967'deki Altı Gün Savaşları'nda Suriye'den ele geçirmişti. Bölgede hâlâ patlamamış mühimmat bulunabiliyor.
YNet adlı İsrail haber sitesine göre olay Perşembe gecesi yaşandı. Amerikalı ailenin bir üyesi sırt çantasından top mermisini çıkararak görevlilere mermiyi bavullarında götürüp götüremeyeceklerini sordu.
Bunun üzerine görevliler kalabalıktan derhal açılmalarını istedi. Bu sırada bir yolcunun söylenenleri yanlış anlayarak "Teröristler ateş açıyor" diye bağırması paniğe neden oldu.
İsrail kamu yayıncısı Kan Televizyonu'nun sosyal medya hesabındaki bir videoda onlarca kişinin kendini yerlere attığı ve sürünerek uzaklaşmaya çalıştığı görüldü.
https://twitter.com/kann_news/status/1519758269560070144
Kaos sırasında Uri adlı 32 yaşındaki bir yolcu kaçmaya çalışırken bavul bandına takılıp düşünce yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Bu yolcu, YNet News'a "Havalimanında bir saattir check-in kuyruğunda bekliyordum. Aniden beş metre kadar önümdeki insanlar bavullarını bırakıp kaçışmaya başladı. İnsanlar birinin etrafa ateş açtığını sandı. Ben de check-in bankosuna doğru koşmaya başladım. Koşarken banda takılınca altı metre kadar uzağa uçtum" dedi.
Mescid-i Aksa'da çatışmalar
Ben Gurion dünyanın en sıkı güvenlik önlemlerinin uygulandığı havalimanlarından biri.
İsrail güvenlik güçleri de Ramazan boyunca Kudüs'te Mescidi Aksa'da yaşanan gerginlik nedeniyle teyakkuzda.
Bu sabah; Ramazan'ın son Cuma namazı öncesinde Mescid-i Aksa'nın önünde yine çatışma çıktı.
İsrail askerleri taş atan kalabalığa plastik mermi ve ses bombalarıyla müdahale etti.
Filistin Kızılayı 32 Filistinlin yaralandığını duyurdu.
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