Amerika’daki takipçisinin 4 katı büyüklüğünde

Yalova Atıksu ve Kanalizasyon Alt Yapı Tesislerini İşletme Birliği (YASKİ)) tarafından 2 yıl önce start verilen GES ünitesinin inşası mamlandı. Ünitenin dünyada bir benzeri bulunmuyor. Zira havuzlar üzerine kurulu güç anlamındaki en büyük tesis 1 megavat enerji üretebiliyor. 3 bin 360 güneş enerjisi panelinden oluşan ünitenin en yakın takipçisi ise Amerika’da bulunuyor.

İHA'da yer alan habere göre; Amerika’daki tesis ise sadece 250 kilovat enerji üretebiliyor. Yalova’daki bu tesis en yakın takipçisinden 4 kat daha büyük. 6 aydır süren panel yerleştirme çalışmaları neticesinde tamamlanan güneş enerjisi santrali hakkında bilgiler veren YASKİ Başkanı Adnan Kırtay, “Hayata geçirdiğimiz bu GES projesi havuzlar üzerindeki kurulu güç anlamında dünyanın en büyük, ülkemizin ise tek projesidir. Amerika’da bulunan ve bizden önce dünyanın 1 numarası olan tesis 250 kilovat enerji üretirken, bizim tesisimiz onun 4 katı yani 1 megavat enerji üretimi gerçekleştiriyor. 2 yıldır hayata geçirmeye çalıştığımız proje 6 ay süren panel yerleştirme çalışmaları sonrasında tamamlandı. 4 havuz üzerine 3 bin 360 panel konuşlandırılmış durumda. Yaklaşık 6 milyon TL’ye mal olan tesisi ağustos ayı ortalarında törenle açacağız. Bu tesisten üretilen enerji ilk etapta ihtiyacımızın üçte birini karşılayacak. Ama biz bununla kalmayacağız. Yan tarafta ki 4 bin 500 metre karelik bir arazi üzerine de kurulacak panellerle tesisin enerji ihtiyacının üçte ikisini güneşten karşılayacağız. Bu tesis şu anda birçok kuruma da örnek oluyor. Buradaki çalışmalar hakkında bilgi alan birçok kurum da aynı şekilde enerjisini güneşten karşılamak adına santraller kurmaya hazırlanıyor” dedi.