Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Yaşam Amerika ve İngiltere'de kadınların kendisini korumasını sağlayan gizli kod: Angel shot

        Amerika ve İngiltere'de kadınların kendisini korumasını sağlayan gizli kod: Angel shot

        Amerika ve İngiltere'de kadınlar kendini güvende hissetmediğinde 'angel shot' veya 'Ask for Angela' kodlarını kullanarak, personelden gizlice yardım talep edebiliyor. Bu uygulama son zamanlarda sosyal medyada fazlasıyla popüler.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.10.2023 - 13:06 Güncelleme: 04.10.2023 - 13:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Amerika ve İngiltere'de kadınların kendisini güvende tutması için birçok işletme tarafından gizli bir kod kullanılıyor. Buna 'Angel shot' veya 'Ask for Angela' deniyor. Peki, bu ne demek?

          Bu gizli kod ilk önce, İngiltere'de kadınların kendilerini cinsel saldırıdan koruması için başlatılan bir kampanya yolu ile ortaya çıktı. Bir restoran veya barda kendini güvende hissetmeyen kadınların, personelden gizlice yardım istemesini sağlamak için 'Ask for Angela' yani 'Angela'yı sor' gizli kodu kullanılmaya başlandı.

        • 2

          Tehlikede olduğunu düşünen bir kadın personele yaklaşarak, Angela'yı sorduğunda personel anında duruma müdahale ediyor; tehlikede olan kadının güvenle eve ulaştırılması ve tehlike arz eden kişinin işletme dışına çıkarılması sağlanıyor.

        • 3

          Amerika'da ise 'Angela'yı sorun' kodu, 'Angel shot' koduna çevrildi. Türkçe karşılığı olarak 'Melek vuruşu' anlamına gelse de aslında kelime bir içki ismine benziyor ve tehlikede olan kadının sipariş verir gibi görünerek sessizce yardım istemesini sağlıyor.

          İngiltere ve Amerika'da bu kodu kullanan işletmeler, kadınları bilgilendirmek için çeşitli tabelalar asıyor.

        • 4

          Angel shot kodunun kendi içinde tehlikeye göre değişen farklı servis şekilleri var.

          Eğer, içki sade bir şekilde sipariş edilirse; kadın müşteri personelden kendisine arabasına kadar eşlik etmesini istiyor demektir.

          Eğer, angel shot buzlu istenirse kadın müşteri için bir taksi çağrılır ve personel taksiye kadar kadına eşlik eder.

          Eğer limonlu angel shot sipariş edilirse bu personelin derhal polise haber vermesi gerektiği anlamına gelir.

          Kaynak: Spot On

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Hava harekatının detayları ortaya çıktı!
        Hava harekatının detayları ortaya çıktı!
        YSK Başkanı Habertürk'e konuştu! "İlk genelgemiz..."
        YSK Başkanı Habertürk'e konuştu! "İlk genelgemiz..."
        2023 Nobel Kimya Ödülü'nün kazananları açıklandı
        2023 Nobel Kimya Ödülü'nün kazananları açıklandı
        Metrobüs duraklarında inanılmaz yoğunluk!
        Metrobüs duraklarında inanılmaz yoğunluk!
        Yangına müdahale eden itfaiye eri yaşamını yitirdi!
        Yangına müdahale eden itfaiye eri yaşamını yitirdi!
        Galatasaray'a dev gelir!
        Galatasaray'a dev gelir!
        Ayılar kampçıların minibüsüne daldı
        Ayılar kampçıların minibüsüne daldı
        "Cantona değil Icardi attı manşeti"
        "Cantona değil Icardi attı manşeti"
        Enflasyon tahminlerine göre maaş zammı
        Enflasyon tahminlerine göre maaş zammı
        "30 yıl sonra cehennemi United buldu"
        "30 yıl sonra cehennemi United buldu"
        Bakan Koca'dan Eris varyantı açıklaması!
        Bakan Koca'dan Eris varyantı açıklaması!
        Cem Yılmaz yapay zekâya karşı
        Cem Yılmaz yapay zekâya karşı
        İstanbul'da 3 çocuğun nasıl öldüğü ortaya çıktı!
        İstanbul'da 3 çocuğun nasıl öldüğü ortaya çıktı!
        Galatasaray kazandı, ünlüler coştu
        Galatasaray kazandı, ünlüler coştu
        Kahvehanede öldürülmüştü! Katili kiracısı çıktı!
        Kahvehanede öldürülmüştü! Katili kiracısı çıktı!
        Görenler şaştı kaldı! Gelinlikleri dere yakınına attılar
        Görenler şaştı kaldı! Gelinlikleri dere yakınına attılar
        Eylül'de ihracat rekoru!
        Eylül'de ihracat rekoru!
        Son filmlerini izleyemediler
        Son filmlerini izleyemediler
        Tesadüfen Nobel
        Tesadüfen Nobel
        "Aslıhan'ı unuttum, 100 yıl öncesine döndüm"
        "Aslıhan'ı unuttum, 100 yıl öncesine döndüm"
        Habertürk Anasayfa