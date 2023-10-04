Amerika ve İngiltere'de kadınların kendisini korumasını sağlayan gizli kod: Angel shot
Amerika ve İngiltere'de kadınlar kendini güvende hissetmediğinde 'angel shot' veya 'Ask for Angela' kodlarını kullanarak, personelden gizlice yardım talep edebiliyor. Bu uygulama son zamanlarda sosyal medyada fazlasıyla popüler.
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Amerika ve İngiltere'de kadınların kendisini güvende tutması için birçok işletme tarafından gizli bir kod kullanılıyor. Buna 'Angel shot' veya 'Ask for Angela' deniyor. Peki, bu ne demek?
Bu gizli kod ilk önce, İngiltere'de kadınların kendilerini cinsel saldırıdan koruması için başlatılan bir kampanya yolu ile ortaya çıktı. Bir restoran veya barda kendini güvende hissetmeyen kadınların, personelden gizlice yardım istemesini sağlamak için 'Ask for Angela' yani 'Angela'yı sor' gizli kodu kullanılmaya başlandı.
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Tehlikede olduğunu düşünen bir kadın personele yaklaşarak, Angela'yı sorduğunda personel anında duruma müdahale ediyor; tehlikede olan kadının güvenle eve ulaştırılması ve tehlike arz eden kişinin işletme dışına çıkarılması sağlanıyor.
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Amerika'da ise 'Angela'yı sorun' kodu, 'Angel shot' koduna çevrildi. Türkçe karşılığı olarak 'Melek vuruşu' anlamına gelse de aslında kelime bir içki ismine benziyor ve tehlikede olan kadının sipariş verir gibi görünerek sessizce yardım istemesini sağlıyor.
İngiltere ve Amerika'da bu kodu kullanan işletmeler, kadınları bilgilendirmek için çeşitli tabelalar asıyor.
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Angel shot kodunun kendi içinde tehlikeye göre değişen farklı servis şekilleri var.
Eğer, içki sade bir şekilde sipariş edilirse; kadın müşteri personelden kendisine arabasına kadar eşlik etmesini istiyor demektir.
Eğer, angel shot buzlu istenirse kadın müşteri için bir taksi çağrılır ve personel taksiye kadar kadına eşlik eder.
Eğer limonlu angel shot sipariş edilirse bu personelin derhal polise haber vermesi gerektiği anlamına gelir.
Kaynak: Spot On