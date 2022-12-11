'Amerika'nın meçhul çocuğu': 65 yıl önceki cinayet kurbanının kimliği DNA sayesinde ortaya çıkarıldı

Madeleine Halpert | BBC, Washington

ABD'nin Philadelphia kentinde 60 yılı aşkın bir zaman önce bir kutuda cesedi bulunan erkek çocuğunun kimliği, sonunda DNA sayesinde ortaya çıkarıldı.

Onlarca yıldır "Kutudaki çocuk" diye bilinen kurbanın adının Joseph Augustus Zarelli olduğu tespit edildi.

Polis, kentin çözülemeyen en eski cinayetine kurban giden çocuğun kimliğini hem DNA teknolojisi hem de iyi bir dedektif çalışması sayesinde sonunda bulduklarını söylüyor.

Philadelphia Emniyet Müdürü Danielle Outlaw, bu cinayetin sırrının onlarca yıldır toplumun hafızasından silinmediğini söyledi.

Cinayet dosyasının hala açık olduğunu ve soruşturmanın sürdüğünü söyleyen polis yetkilileri, artık kimliği de açıklanan çocuk hakkında bilinmeyen detayların da tamamlanabilmesi için kamuoyundan yardım istedi.

Aslında polis, daha önce de çocuğun kalıntılarını DNA testine göndermiş, ancak alınan örnek yeterli olmadığından sonuç alınamamıştı. Daha sonra bir adli tıp uzmanı aynı DNA örneğini kullanarak çocuğun akrabalarının kimler olduğunu ortaya çıkarmayı başardı.

Bu noktada polis dedektifleri doğum ve evlat edinme kayıtlarını incelemek suretiyle, bu kişilerle, bir kutuda cesedi bulunan çocuk arasındaki bağı buldu.

Joseph Augustus Zarelli adındaki çocuk, 13 Ocak 1953 doğumluydu.

Nasıl bulunmuştu?

1957 yılının kışında, Şubat ayında Philadelphia'nın Fox Chase mahallesindeki koruluk alanda, JC Penney zincir mağazalarına ait, mukavva bir çocuk beşiği kutusu içinde dört ila altı yaşında olduğu tahmin edilen bir oğlan çocuğunun battaniyeye sarılmış cesedi bulundu.

Çıplak ve bedeni çok kötü berelenmiş çocuk 15 kilo bile gelmiyordu ve Amerikan Ulusal Kayıp ve İstismar Edilen Çocuklar Merkezi'ne göre vücudunda bazı küçük yaralar da vardı. Polis çocuğun dövülerek öldürüldüğü sonucuna varmıştı.

Çocuğun fotoğrafları kentin dört bir yanına asıldı.

Polis, dedektifler, doktorlar ve DNA uzmanları onlarca yıldır kamuoyundan gelen yüzlerce ihbar ve ipucunu takip ederek bir sonuca varmaya çalıştılar.

Dosya aynı zamanda özel dedektifleri ve gönüllü amatörleri de cezbediyordu. Bunlardan Vidocq Society adındaki bir gruba polis bu hafta düzenlediği basın toplantısında katkıları için teşekkür etti.

Fakat yıllar geçti, dedektifler binlerce ipucunu takip ettilerse de hiç bir yere varamadılar.

Çocuğun cenazesi, mezar taşına "Amerika'nın Meçhul Çocuğu" yazılarak defnedildi.

Philadelphia Emniyet Müdürü Danielle Outlow bu hafta çocuğun kimliğini açıkladığı basın toplantısında "Hiç kimse adının ve hayat hikayesinin bilinmesi için bu kadar beklememeli" diye konuştu.