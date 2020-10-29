Amerika Diyanet Merkezinde Mevlit Kandili kutlaması

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2016 yılında açılışını yaptığı, bünyesinde ABD'deki en büyük camilerden birini barındıran merkezde düzenlenen kandil programına, Washington ve çevre eyaletlerde yaşayan farklı etnik kökenlerden çok sayıda Müslüman katıldı.

Akşam namazı sonrasında sosyal mesafe kuralına uyularak başlayan mevlit programında Kur'an-ı Kerim okundu, salavat getirildi ve İslam alemi için dua edildi.