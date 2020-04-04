Amerika'da koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında tüm kafe ve restoranların kapatılmasının ardından New Jersey'de açılan arabaya servis yapan Starbucks'ın önünde vatandaşlar kahve almak için araçlarında sırada girdi.

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